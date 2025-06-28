Asesinaron a un integrante de Hezbolá durante ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano
Además cinco civiles resultaron heridos. Estos ataques se producen a pesar del cese al fuego negociado por Estados Unidos.
Además cinco civiles resultaron heridos. Estos ataques se producen a pesar del cese al fuego negociado por Estados Unidos.
El primer ministro habló durante una visita a la base militar donde ayer murieron cuatro soldados israelíes por un dron del grupo terrorista, que hoy siguió lanzando misiles desde los territorios que controla en Líbano.
La principal festividad religiosa para el judaísmo estuvo marcada por los cohetes disparados desde el Líbano. En paralelo, el ejército israelí atacó 280 objetivos de Hamas y Hezbollah.
Investigaron transferencias de criptomonedas ante un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y detectaron alrededor de 34 operaciones realizadas entre marzo y junio.
La ofensiva se produjo cerca de la ciudad de Haifa. Se dio luego de que el ejército israelí bombardeara Beirut y provocara la muerte de 45 personas.
El Ejército israelí utilizó 100 aviones de su Fuerza Aérea para destruir miles de lanzacohetes que el grupo libanés tenía planeado lanzar hacia el norte y centro del país.
“Estamos aumentando en gran medida nuestra preparación para la próxima etapa en la lucha en el norte”, aseguró el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, en una visita al campo de fútbol en el que se produjo el impacto del proyectil.
El movimiento chiíta libanés es financiado y armado por Irán. Una milicia con enorme poder político y de fuego.
El mandatario recibió la llamada en Olivos, antes de su encuentro con Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano. Argentina, junto a Brasil, son los dos primeros países de América Latina en darle esta calificación al grupo extremista.
Con motivo del 25 aniversario del atentado, el presidente de la Nación Mauricio Macri firmó tres decretos para responder a los reclamos de la comunidad judía.