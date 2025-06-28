Israel bombardeó regiones del Líbano en represalia por el ataque de Hezbollah que mató a 12 niños en los Altos del Golán

“Estamos aumentando en gran medida nuestra preparación para la próxima etapa en la lucha en el norte”, aseguró el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, en una visita al campo de fútbol en el que se produjo el impacto del proyectil.