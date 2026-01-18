Como cada temporada, el trío Lírico Pop Héroe vuelve a Mar del Plata y esta vez lo hace con su nuevo espectáculo Cinema Lírico, una propuesta que recorre algunos de los momentos más memorables del Séptimo Arte a través de la música y la emoción.

Ads

Puede interesarte

La cita será el miércoles 21 de enero a las 21:15 en el Centro de Arte Mdq, ubicado en San Luis 1750, donde el grupo desplegará una puesta en escena innovadora y cautivante, pensada para transportar al público a escenas inolvidables del cine clásico y moderno.

El show propone un viaje por bandas sonoras y canciones emblemáticas de películas como Cinema Paradiso, Mujer Bonita, Cantando Bajo la Lluvia, El Padrino, Casablanca, Il Postino, Titanic, El Fantasma de la Ópera, entre muchos otros títulos que marcaron generaciones.

Ads

Acompañados por una banda en vivo integrada por batería, teclado y guitarra, los cantantes Federico Picone (barítono brillante), Sebastián Russo (tenor lírico ligero) y Alejandro Falcone (tenor lírico spinto) construyen un espectáculo que despierta recuerdos, esperanza y una amplia gama de emociones.

Con más de diez años de trayectoria, Héroe combina calidad vocal, humor e interacción con el público, creando momentos únicos que permiten revivir historias conocidas y, al mismo tiempo, descubrir nuevas experiencias desde una mirada lírica y contemporánea.

Ads

HÉROE – “Cinema Lírico”

Miércoles 21 de enero – 21:15

Centro de Arte Mdq (San Luis 1750)

Entradas anticipadas: Plateanet.com