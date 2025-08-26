El Día del Hincha de Aldosivi tuvo su celebración en el predio del club y contó con la presencia de todas las generaciones que forman parte de la vida institucional. En ese marco, el presidente Hernán Tillous remarcó la importancia de esta jornada: “Lo más lindo es que juntamos todas las generaciones de hinchas y socios, los que la pasaron bien, mal, muy bien o muy mal. Hoy están todos: los veteranos, los que estuvieron antes que nosotros y los que van a seguir. Eso es lo que realmente hace a un club”, señaló.

La fecha quedó además institucionalizada como un pedido de la gente: “Era un pedido de todos los socios e hinchas. Con Javi y los que estaban detrás de esta idea se pudo llevar a cabo y la verdad que es una alegría enorme. Justo recibimos a Boca en Reserva, el predio está lleno y en un día de agosto con sol, sólo nos falta ganar para que estemos muy contentos”, valoró.

En cuanto al ingreso de público para el partido ante Boca del próximo domingo en el Minella, aclaró: “Solamente podrán entrar socios, pero hasta el sábado el club seguirá incorporando nuevos asociados. Hoy, incluso por Instagram, se pueden asociar de manera online”.

Tillous destacó que la masa societaria es uno de los puntos clave para la sustentabilidad de Aldosivi: “Siempre decimos que tenemos que llegar a 10.000 socios. Hoy estamos arriba de 5.000 y mejoramos, pero necesitamos duplicar esa cifra. El club trabaja en déficit económico que se cubre con la venta de jugadores. Si logramos cubrir el déficit con los socios, las ventas se pueden destinar a incorporaciones importantes u obras. Con 10.000 socios, la parte económica del club sería 100% sustentable y le daríamos vida eterna a Aldosivi”.

En lo deportivo, el presidente reconoció la preocupación por los resultados: “Jugamos seis partidos e hicimos un gol, pero tuvimos muchas ocasiones. A diferencia de otros años, el equipo compite, pero necesitamos capitalizar las chances. Contra Estudiantes tuvimos tres o cuatro claras. Contra los grandes tenés pocas y alguna tiene que entrar”.

Respecto al partido ante Boca, Tillous reveló la magnitud del esfuerzo que hizo la dirigencia para abrir el estadio a los visitantes: “Hasta ayer estuvimos gestionando con Provincia y AFA. Sabíamos que recibir a Boca podía significar una facturación de 500 millones de pesos, un monto millonario que sería muy importante para la vida social del club. Finalmente, decidimos priorizar a nuestros socios, que son los que tienen que estar en la cancha”.

Sobre la capacidad del estadio, concluyó: “Si no alcanza la platea sur, habilitaremos otra. Ojalá no nos alcance y llenemos, porque es el momento de estar todos juntos y seguir alentando. Es muy difícil estar en Primera, muy difícil ascender, y hay que valorarlo. Antes de rezongar hay que apoyar, porque todavía nos queda mucho y tenemos todas las chances”.