La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata y zona llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, donde se aprobaron la Memoria y Balance del período cerrado al 31 de diciembre de 2024 y renovaron las autoridades de forma parcial.

Ads

La nueva comisión directiva que estará al frente de la entidad en el período 2025-2027 está integrada por representantes de distintos sectores de la actividad hotelera y gastronómica local.

Hernán Szkrohal, flamante presidente de la AEHG, dialogó con El Marplatense y sobre su vínculo con el sector gastronómico en sus comienzos, sostuvo: “Antes de la pandemia tenía tres o cuatro negocios, que en su momento tuvieron suertes distintas, y en ese momento se generó en Mar del Plata, por dificultades y una cuestión de solidaridad entre colegas, armar un grupo de gestión para ayudarnos en la compra de mercadería y tratar problemas del sector. Cuando llega la pandemia, nos encuentra en una situación tan compleja que empezamos a generar debates en muchas reuniones para ver qué hacíamos para sobrellevar esa situación crítica”.

Ads

Además, resaltó que esos fueron sus primeros pasos hasta llegar a presidir la AEHG en la actualidad: “Muchos de mis colegas me referenciaban para que los representara a nivel reuniones en el Concejo Deliberante, en su momento tuvimos una reunión para tratar la basura, una problemática que aún no tenemos resuelta y necesitamos seguir trabajando. A partir de allí fue un increscendo, en lo que fue la reapertura de la gastronomía, me propusieron participar en la Asociación Hotelera Gastronómica y se generó la posibilidad entrar como vicepresidente en una lista que se conformó y empiezo a participar desde un lugar más institucional".

Puede interesarte

“Nos juntamos con colegas hoteleros y gastronómicos y trabajamos juntos durante estos cuatro años en un montón de temáticas. Después de haber terminado el periodo de presidencia del hotelero Jesús Osorno, se consensuó que el que debía continuar era yo”, comentó.

Ads

En cuanto a las expectativas y objetivos para la gestión, Szkrohal dijo: “Nosotros tenemos hoy un problema muy grave que se debe a que tenemos los mismos costos que en los últimos dos años, pero hay una caída del consumo que desproporciona muchísimo la rentabilidad. Esto significa que muchos negocios gastronómicos, y también le pasa a la hotelería, están trabajando por debajo de sus necesidades, en función de que la gente hoy no consume turismo, no consume gastronomía y cuando lo hace, elige los momentos”.

“Fundamentalmente en esta semana con el feriado largo de octubre, los Juegos Bonaerenses y el Día de la Madre, tuvimos un alivio en el sector porque rompió la inercia que teníamos”, agregó.

Pensando en cómo reactivar el sector durante la temporada baja en la ciudad, el empresario manifestó que hay propuestas que se están generando desde la asociación en conjunto con distintas entidades, como “el pedido de la reducción del IVA al 10.5, que ocurre en otros lugares del mundo, se hace una distinción preferencial con el sector turístico por una cuestión práctica”.

Ads

Además, añadió: “Esto también va a atado a que el salario del trabajador tiene que fortalecerse porque hacen rodar la economía y en muchos casos lo que vemos es que, si el salario se va en los gastos corrientes que una persona tiene en su casa, le queda muy poco dinero para consumir”.

Puede interesarte

Además, expresó que “necesitamos reglas que permitan convivir sin pérdida de derechos para los trabajadores, pero a la vez que las pymes puedan llegar a ser autosuficientes”, y que "hoy fundamentalmente lo que tenemos que lograr es achicar gastos que están ligados tanto a lo nacional, como lo provincial y lo municipal”.

Sobre cómo ve a Mar del Plata en materia turística en los próximos años, el referente del sector gastronómico aseguró: “El desafío es que Mar del Plata recupere ese sello distintivo que eran los fines de semana de todo el año, es una política a seguir trabajando porque Mar del Plata no solo trae gente de CABA o la provincia de Buenos Aires, sino tenemos que intentar comunicar por fuera, a distintas provincias, que también compiten con nosotros como Córdoba, Mendoza y Salta. Pero fundamentalmente hay que trabajar con el turismo de cercanía para que tenga en Mar del Plata una opción cercana para venir y distenderse dos o tres días".

En último lugar, acerca del comienzo de la temporada de verano, manifestó: “Es una incertidumbre, en el sentido de que todos están pendientes de lo que ocurra el 26 de octubre respecto a las elecciones. Uno quiere ser optimista, vamos a estar competitivos, atentos y alertas para generar contenido”.