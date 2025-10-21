Hernán Szkrohal es el nuevo presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata
Fue en la Asamblea General Ordinaria, donde también aprobaron la Memoria y Balance del período cerrado al 31 de diciembre de 2024 y renovaron las autoridades de forma parcial.
La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata y zona llevó adelante ayer su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobó la Memoria y Balance del período cerrado al 31 de diciembre de 2024 y se realizó la renovación parcial de autoridades.
Durante la jornada se conformó la nueva comisión directiva que estará al frente de la entidad en el período 2025-2027, integrada por representantes de distintos sectores de la actividad hotelera y gastronómica local.
La presidencia quedó a cargo de Hernán Szkrohal, acompañado por Analía Usai como vicepresidenta y Jesús Osorno como secretario. En tanto, la tesorería será responsabilidad de Soledad Santamaría.
La lista se completa con:
- Vicepresidente 2°: Eduardo Palena
- Vicepresidente 3°: Juan Rodríguez
- Vicepresidente 4°: Rodolfo Parato
- Vocales titulares: Leandro Cuffaro, Fernanda Sarasa, Gabriela Librandi y Manuel Rodríguez
- Vocales suplentes: Daniel Suffredini, Diego Castaño y Beatriz Vázquez
- Revisor de cuentas titular: Rolando Dominé
- Revisor de cuentas suplente: Ricardo Pateiro
