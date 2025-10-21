La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata y zona llevó adelante ayer su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobó la Memoria y Balance del período cerrado al 31 de diciembre de 2024 y se realizó la renovación parcial de autoridades.

Durante la jornada se conformó la nueva comisión directiva que estará al frente de la entidad en el período 2025-2027, integrada por representantes de distintos sectores de la actividad hotelera y gastronómica local.

La presidencia quedó a cargo de Hernán Szkrohal, acompañado por Analía Usai como vicepresidenta y Jesús Osorno como secretario. En tanto, la tesorería será responsabilidad de Soledad Santamaría.

La lista se completa con:

Vicepresidente 2°: Eduardo Palena

Vicepresidente 3°: Juan Rodríguez

Vicepresidente 4°: Rodolfo Parato

Vocales titulares: Leandro Cuffaro, Fernanda Sarasa, Gabriela Librandi y Manuel Rodríguez

Vocales suplentes: Daniel Suffredini, Diego Castaño y Beatriz Vázquez

Revisor de cuentas titular: Rolando Dominé

Revisor de cuentas suplente: Ricardo Pateiro

