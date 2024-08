Luego de la rápida salida de Marcelo Straccia en Círculo Deportivo, su ayudante quedó a cargo del equipo que hoy atraviesa una difícil situación en lo futbolístico. Justamente fue Hernán Meske quien dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la actualidad del “Papero”.

(Foto: Martín Angelini)

El director técnico de 55 años explicó cómo se dio la oportunidad para ocupar el cargo y dijo: “A mi me toma bien, me sorprendió en su momento porque la posibilidad le había aparecido a Marcelo. Lo habló con los dirigentes, en su momento cuando les comentó que podía dirigir yo el fin de semana, también les dijo que yo me podía quedar. Los dirigentes vieron que era lo mejor que yo siguiera y estamos poniendo el hombro agradecidos por la oportunidad”. A su vez, comentó que el resto del cuerpo técnico lo conforma on gente del club que “pone el pecho para salir de esta situación incómoda”.

Hoy por hoy, el equipo de Otamendi es el último en la Zona Reválida A con una sola unidad ya que no ha conseguido la victoria desde el arranque de la segunda mitad. “Es un desafío para todos, porque los más grandes ocupan su rol para acompañar al resto del grupo. Algunas herramientas que nosotros les damos es para jugar con tranquilidad, todo suma y es importante. Les digo a los chicos que lo que hacemos por ahora no alcanza y ellos están dando un plus”, analizó.

Además, comentó que ve una evolución en sus jugadores en cuanto a lo emocional y relató: “Cuando nos tocó llegar, había un plantel golpeado al que no se le daban los resultados, estaban muy bajoneados y de a poco, el estado de ánimo fue cambiando y mejorando. Al día de hoy, los veo muy bien desde lo anímico. Ya es hora que ganen, se merecen ganar porque el esfuerzo y compromiso que hacen es muy grande”.

La chance para revertir esta situación será el domingo a partir de las 15 cuando Círculo reciba al líder Deportivo Rincón. Sobre este encuentro a disputarse resaltó: “Todos los partidos resultan difíciles e importantes. Por la situación que atravesamos, es más improtante aún. Estamos conscientes de esto. Queremos estar a la altura y hacer un buen partido, para quebrar esta racha negativa”.