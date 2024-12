En Mar del Plata, cientos de niños, niñas y adolescentes esperan una oportunidad de vivir en un entorno familiar, ya sea a través de la adopción o mediante el programa de familias cuidadoras. Según datos aportados por la jueza del Juzgado de Familia N°5, en la ciudad hay alrededor de 300 menores institucionalizados que, por diversas circunstancias, no pueden regresar a sus familias de origen y necesitan hogares que les brinden cuidado y afecto. Sin embargo, la disponibilidad de familias con predisposición a adoptar es limitada, y muchos restringen su interés a niños de entre 0 y 2 años.

Esta semana la Facultad de Derecho fue escenario de una jornada informativa organizada por el Juzgado de Familia N°5. La iniciativa buscó generar conciencia sobre la situación de niñas y niños mayores de 3 años, quienes enfrentan mayores dificultades para ser adoptados.

En diálogo con Clara Alejandra Obligado, jueza de familia y principal impulsora de esta actividad, destacó: “Hay chicos de 8 o 9 años, que siguen siendo niños pequeños, pero no hay legajos de familias dispuestas a adoptarlos en Mar del Plata. De las diez carpetas de familias adoptivas en mi juzgado, quizás solo una está abierta a considerar niños mayores de tres años”.

También se busca dar a conocer el programa de familias cuidadoras, una alternativa menos conocida que permite a las niñeces y adolescencias vivir temporalmente en un ambiente familiar. Este esquema no implica la adopción legal, pero ofrece a las y los menores la oportunidad de convivir en un espacio que favorezca su desarrollo integral. No obstante, el registro local de familias cuidadoras actualmente no cuenta con inscriptos. “Esto puede deberse al desconocimiento del programa o al temor de que se trate de un proceso burocrático complejo, algo que estamos trabajando para desmitificar”, explicó la jueza.

A pesar de los avances en la simplificación de trámites, los desafíos para el sistema de adopción y acogimiento siguen siendo significativos. Además de la falta de familias, la jueza mencionó que actualmente son cada vez más las y los jóvenes que deciden no tener hijas e hijos. Incluso, Clara Obligado mencionó la confusión a la que se prestan algunas cuestiones relacionadas a la ausencia de apoyos económicos específicos para quienes adoptan o se convierten en cuidadores, salvo en casos de acceso a programas sociales generales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Ser cuidador no es un trabajo remunerado, nace del deseo de brindar afecto y cuidado, no de una necesidad económica”.

Sin embargo, el panorama se agrava por un presupuesto insuficiente en materia de niñez y adolescencia, una problemática recurrente que afecta tanto a la provincia como a la nación. La jueza también subrayó la importancia de una mejor capacitación y acompañamiento a las familias interesadas, algo que se está promoviendo con herramientas virtuales y testimonios de quienes ya transitaron estos caminos. “Cuando te anotas como cuidador, la propia Corte te da un montón de películas, te hacen participar de cursos interactivos, todo virtual. Por suerte con la virtualidad avanzó un montón en eso y te capacitas a través de la virtualidad” destacó Obligado.

En un contexto donde los jóvenes muestran una menor predisposición a formar familias, iniciativas como estas son cruciales para garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno de amor y cuidado. La jornada no solo busca informar, sino también inspirar a la comunidad a involucrarse en esta causa, ya sea como adoptantes o cuidadores. “Aunque sea por un tiempo, un espacio de acogimiento puede marcar una diferencia inmensa en la vida de estos chicos”, concluyó la jueza.

Fuente: Portal Universidad