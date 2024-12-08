“En Mar del Plata hay chicos de 8 o 9 años, pero no hay familias dispuestas a adoptarlos"
En la ciudad hay alrededor de 300 menores institucionalizados que no pueden regresar a sus familias de origen y necesitan hogares.
En la ciudad hay alrededor de 300 menores institucionalizados que no pueden regresar a sus familias de origen y necesitan hogares.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Ayacucho al 5800, en el barrio Villa Primera. Conocé cómo denunciar casos de maltrato animal y postularse como hogar de tránsito.
Laura y Patricio asisten a perros callejeros y rescatan a aquellos que necesitan mayores cuidados. Últimamente, la situación es tan crítica que tienen demasiados perros. Este lunes a las 15 harán una jornada de adopción en Plaza España.