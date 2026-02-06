Un hombre que consumía bebidas alcohólicas en la zona de Plaza España fue detenido tras ser denunciado por ponerse violento con los transeúntes.

Según se informó, el sujeto se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en Catamarca y Chacabuco, situación en la que adoptó una actitud agresiva, motivo por el cual fue identificado y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

En el hecho intervino personal de la Patrulla Municipal, que aprehendió al hombre por infracción a los artículos 72, 74 inciso “A” y 78 del Decreto Ley 8031/73.

El procedimiento quedó a disposición del Juzgado Correccional Nº1, que ordenó la realización de las actuaciones de rigor y dispuso posteriormente la libertad del imputado, conforme lo establecido por el artículo 119 del Decreto Ley 8031/73.

