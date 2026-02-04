Dos nominadas al Oscar llegarán este jueves a los cines de Mar del Plata: la nominada a Mejor Película Hamnet y la nominada a Mejor Película Animada Arco. Además, se estrenará una nueva versión de El vengador tóxico, El día del fin del mundo: migración con Gerard Butler, Moon mi amigo el panda, el animé Solo necesitás matar y el documental musical Stray kids: the dominate experience.

Ads

Hamnet dirigida por Chloé Zhao, con Jessie Buckley, Paul Mescal, Jacobi Jupe.

-Agnes, la esposa de William Shakespeare, intenta reconstruir su vida tras una tragedia familiar. Su historia se desarrolla mientras el dramaturgo crea una de sus obras más importantes: Hamlet.

Ads

Arco dirigida por Ugo Bienvenu, con las voces de Oscar Tresanini, Margot Ringard Oldra.

-En el año 2075, Iris, una niña de 10 años, encuentra a un extraño niño que cae del cielo vestido con un traje de arcoíris. Se llama Arco, y juntos intentarán descubrir cómo ayudarlo a regresar a su hogar.

Ads

El vengador tóxico dirigida por Macon Blair, con Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige.

-Winston Gooze es un conserje maltratado que sufre un accidente tóxico y se transforma en El Vengador Tóxico. De paria pasa a héroe, enfrentando a corporaciones corruptas para proteger a su hijo, sus amigos y su comunidad. En un mundo dominado por la codicia, la justicia llega de forma radiactiva.

El día del fin del mundo: migración dirigida por Ric Roman Waugh, con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis.

Ads

-Tras sobrevivir a la destrucción del mundo causada por un cometa, Jeff Garrity y su familia salen del búnker donde vivieron cinco años para buscar un lugar habitable en Europa. Su viaje será una lucha constante contra desastres naturales y otros sobrevivientes en un planeta convertido en un infierno.

Moon, mi amigo el panda dirigida por Gilles de Maistre, con Alexandra Lamy, Ye Liu, Sylvia Chang.

-Tian, un niño de doce años con problemas en la escuela, es enviado a vivir con su abuela en las montañas de China. Allí entabla una amistad secreta con un panda llamado Moon, iniciando una aventura que transformará su vida y la de su familia.

Solo necesitás matar dirigida por Kenichiro Akimoto.

-Cuando los alienígenas Gitai invaden la Tierra, Keiji Kiriya es enviado al combate con una armadura especial. Muere una y otra vez en un bucle temporal que lo obliga a repetir la misma batalla. En una de esas repeticiones descubre algo distinto: una misteriosa soldado conocida como la Perra de la Guerra, que podría ser la clave para romper el ciclo.

Stray kids: the dominate experience dirigida por Paul Dugdale y Farah Khalid.

-Película-concierto inmersiva que recorre la historia y el impacto mundial del grupo de K-pop Stray Kids, mostrando su trayectoria tanto sobre el escenario como fuera de él.