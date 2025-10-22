Horror Fest es una propuesta de la empresa exhibidora Cinemacenter para celebrar Halloween en las salas con el reestreno de grandes clásicos y la posibilidad de ver de nuevo algunos de los mejores estrenos del año. Será del 30 de octubre al 5 de noviembre y las entradas ya están a la venta con un 50% de descuento.

Uno de los grandes clásicos del género de todos los tiempos estará disponible esos días: hablamos del El exorcista de William Friedkin. El film de 1973 basado en la novela de William Peter Blatty y con el icónico protagónico de Linda Blair, es para muchos uno de los films más aterradores de todos los tiempos.

Otro de los grandes referentes del cine de terror de los 80’s es sin dudas Pesadilla en lo profundo de la noche de Wes Craven, que estará nuevamente en las salas. En una década con varios personajes icónicos dentro del género, Freddy Krueger es uno de los más recordados. Y vuelve para seguir atormentando a sus víctimas en los sueños.

Ya en los 90’s el terror tomó un tono más autoconsciente, y mucho tuvo que ver en eso Scream de Wes Craven, el inicio de una de las sagas contemporáneas más exitosas. Una película que reproducía las reglas del slasher, uno de los subgéneros más importantes dentro del terror, para construir un meta-relato a la vez muy divertido.

Además de estos films emblemáticos, del 30 de octubre al 5 de noviembre se podrá volver a ver en las salas algunos de los títulos más destacados de este año: El conjuro 4: últimos ritos de Michael Chaves, La hora de la desaparición de Zach Cregger y Destino final: lazos de fuego de Zach Lipovsky y Adam B. Stein.

