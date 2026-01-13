Un vehículo que había sido sustraído en agosto de 2025 fue recuperado en las últimas horas durante un operativo policial realizado en el barrio El Gaucho, en Mar del Plata. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de tareas de control e investigación vinculadas a delitos contra la propiedad automotor.

Según se informó, el hecho ocurrió durante la noche, cuando personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad Automotor, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, realizaba una recorrida preventiva por la avenida Vértiz, entre Mac Gaul y Heguilor. Allí, los efectivos observaron un automóvil Volkswagen Gol, color blanco, con una patente que no reunía las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Al disponerse a verificar el rodado desde el exterior, un joven se aproximó y se ubicó en el asiento del conductor, momento en el cual el personal policial se identificó como tal y solicitó la apertura del vehículo. Tras realizar las consultas correspondientes en el sistema informático, se constató que sobre la numeración registral pesaba un pedido de secuestro activo con fecha 12 de agosto de 2025, requerido por la Comisaría Segunda local en el marco de una causa por Robo Agravado.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Flagrancia, el fiscal Fernando Berlingeri dispuso que se lo notifique de la formación de causa por el delito de encubrimiento, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal. Cumplidos los recaudos legales, el joven recuperó su libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del mismo cuerpo normativo.

