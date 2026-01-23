Un hombre de entre 30 y 40 años fue encontrado sin vida durante la madrugada en el mar, frente a la Playa Popular Nº 2, en el sector comprendido entre el Muelle de los Pescadores y el Casino Central.

El hecho se registró cerca de las 2 de la madrugada, cuando personal policial fue alertado por la presencia de un cuerpo flotando en el mar, en la zona de la Bristol. Ante la situación, se solicitó la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, que acudió al lugar con medios propios.

Efectivos de la PNA realizaron las tareas de rigor y lograron extraer el cuerpo del agua, trasladándolo hasta la costa. Al arribar una ambulancia del SAME, el personal médico constató el óbito.

Según las primeras observaciones, el fallecimiento sería de reciente data. El caso fue caratulado como “averiguación causal de muerte” y quedó a cargo de la UFI Nº 5, bajo la intervención del fiscal Pellegrinelli. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

