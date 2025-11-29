El hallazgo de un cuerpo en la banquina de la Ruta 3, a la altura del kilómetro 82,5 en Cañuelas, conmocionó a la región. Se trataba de Efe Saravoğlu, un joven turco de 24 años que llevaba un mes desaparecido en la Ciudad de Buenos Aires. La identificación se logró gracias a la documentación encontrada entre sus prendas, ya que el estado en el que se hallaba dificultaba reconocerlo. Vestía un buzo negro, jean azul, zapatillas y una máscara roja de Spiderman.

Saravoğlu había sido reportado como desaparecido el 27 de octubre, tras una denuncia presentada por el consulado turco ante la Policía de la Ciudad. Desde entonces, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, además de la participación del SIFEBU, la División Investigaciones Especiales de la PFA y el propio consulado de Turquía.

La reconstrucción de sus últimos movimientos reveló que el mismo día de su desaparición fue visto por última vez en CABA, cuando un amigo suyo, Tanca Kent, también turco y residente en Palermo, lo pasó a buscar en un Peugeot 207. El celular de Kent registró actividad en Cañuelas al día siguiente, el 28 de octubre. Una semana más tarde, el 7 de noviembre, Kent abandonó el país rumbo a Marruecos, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

El 27 de noviembre, la Policía Federal incautó el Peugeot 207 mencionado y realizó peritajes en busca de rastros que puedan ser cotejados con los resultados de la autopsia. La fiscalía mantiene la carátula de Averiguación de causales de muerte, aunque trabaja en coordinación con la fiscalía de CABA para definir la competencia, que dependerá de lo que determinen los estudios forenses.

Mientras tanto, el cuerpo permanece en la Morgue de La Plata, y las autoridades avanzan contra el reloj para reconstruir las últimas horas del joven. La autopsia, que se realizará en las próximas horas, será clave para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar si se trató de un hecho criminal o de otra naturaleza.

Fuente: con información de TN