Por Marcelo Gobello

Fue un momento que rompió todas las convenciones de la época: por primera vez, representantes de la cultura popular —músicos de rock, ídolos juveniles— eran distinguidos con una condecoración hasta entonces reservada a figuras del ejército, la política o las artes “serias”.

La ceremonia, en apariencia protocolar, tuvo un profundo valor simbólico. En apenas tres años, los Beatles habían pasado de tocar en sótanos de Hamburgo y clubes del puerto de Liverpool a convertirse en embajadores culturales del Reino Unido. Aquella mañana de octubre, John, Paul, George y Ringo aparecieron impecablemente vestidos, sonrientes pero visiblemente nerviosos, conscientes de que estaban ingresando en un terreno hasta entonces vedado a los músicos de su tipo. El rock, nacido como una expresión juvenil marginal y hasta provocadora, cruzaba por primera vez las fronteras de la respetabilidad institucional.

Foto de presentación de la nota.

La prensa británica de la época reflejó la mezcla de fascinación y escándalo que provocó el hecho. Algunos veteranos militares incluso devolvieron sus medallas en señal de protesta, indignados por ver a “cuatro cantantes de moda” compartiendo un honor con los héroes de guerra.

Pero el gesto de la Corona tenía una lectura más amplia: Isabel II, astuta y atenta al espíritu de los tiempos, reconocía el papel que los Beatles habían jugado en la modernización de la imagen británica, en plena era de la “Swinging London”. En términos culturales, la MBE fue mucho más que una distinción: fue la consagración oficial de una nueva generación que estaba cambiando para siempre la música, la moda y el modo de entender la juventud.

Los fans pugnando por entrar al Palacio.

John Lennon devolvería años más tarde su medalla, en 1969, como protesta por la política exterior británica y el apoyo a la guerra de Vietnam. Pero eso no borró la dimensión histórica del hecho original: aquel día de 1965, el rock británico se volvió parte del establishment, sin perder del todo su espíritu rebelde.

A sesenta años de aquella mañana, la imagen de los Beatles saludando desde el Palacio de Buckingham y mostrando sus medallas sigue siendo un ícono: el momento exacto en que la cultura popular tomó por asalto las puertas del poder, el Reino Unido, a través de sus cuatro jóvenes más famosos, se reconoció a sí mismo como una nación moderna y la juventud de todo el mundo se sintió representada como nunca antes.