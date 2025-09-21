El etíope Habtamu Birlew Denekew ganó la Maratón de Buenos Aires con un tiempo de 2h09m24s, seguido por los keniatas Esphond Cheruiyot (2h09m46s) y Dickson Kiptoo (2h15m06s). Entre los sudamericanos, Joaquín Emanuel Arbe fue el mejor argentino, sexto con 2h19m21s.

En la categoría femenina, la victoria fue para Elfinesh Demise Amare (Etiopía) con 2h28m12s, escoltada por sus compatriotas Maritu Ketema Gutema y Alemitu Tariku Olana. Entre las sudamericanas, las tres primeras fueron argentinas: Luján Urrutia, Anahí Castaño y Agustina Chretien.

El recorrido oficial de 42,195 km atravesó Palermo, Núñez, Recoleta, Retiro, Microcentro, La Boca, Puerto Madero y la Reserva Ecológica, pasando por monumentos emblemáticos como el Obelisco y el Teatro Colón.

La organización dispuso largada progresiva, puestos de hidratación, pacers, cobertura médica y seguridad con más de 270 voluntarios, ambulancias y drones. Todos los corredores que completaron la distancia recibieron la medalla finisher, destacando también la participación de atletas con discapacidad.

Fuente: Noticias Argentinas

