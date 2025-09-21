Habtamu Birlew Denekew gana la Maratón de Buenos Aires 2025
El etíope se impuso en los 42 km con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos; más de 15.000 corredores participaron en una edición récord que recorrió la ciudad.
El etíope se impuso en los 42 km con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos; más de 15.000 corredores participaron en una edición récord que recorrió la ciudad.
La atleta marplatense consiguió el triunfo en la competencia que se disputó este fin de semana con récord provincial de mayores, superando la marca que tenía otra atleta de la ciudad, María de los Ángeles Peralta.