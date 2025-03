Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años que fue gravemente herido durante la represión policial en la marcha en defensa de los jubilados, sigue en estado crítico en el Hospital Ramos Mejía. Recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que le provocó una fractura de cráneo y la pérdida de masa encefálica. Aunque fue operado de urgencia, su pronóstico sigue siendo reservado.



En una entrevista en Habrá Consecuencias por El Destape Radio, su papá, Fabián Grillo, contó que hubo una leve mejoría: “Hubo una leve mejora, dentro del marco de su gravedad. Los pasitos que se fueron dando fueron positivos”. Sin embargo, remarcó que la situación sigue siendo delicada y que los próximos días serán clave.



Fabián también apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien calificó de “basura humana”, y desmintió las versiones que intentaron vincular a su hijo con algún sector político. “Que milite o no, no cambia nada. No es un delito. No justifican lo que hicieron”, expresó con indignación.



La familia de Pablo sigue pidiendo donantes de sangre de cualquier grupo y factor. Los interesados pueden acercarse al Hospital Ramos Mejía (General Urquiza 609, CABA) con DNI y aclarar que la donación es para Pablo Grillo.



El caso generó una fuerte reacción en distintos sectores y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en las protestas y la protección a los trabajadores de prensa.