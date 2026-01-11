La multipremiada obra Habitación Macbeth, versión para un actor creada y protagonizada por Pompeyo Audivert a partir de la tragedia Macbeth de William Shakespeare, desembarca en el Teatro Tronador BNA durante la temporada de verano 2026 en la ciudad de Mar del Plata.

Considerada una de las experiencias más impactantes del teatro argentino contemporáneo, la obra llega a la ciudad luego de una extensa y exitosa trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires, donde continúa en cartelera con su quinta temporada consecutiva. Con más de 400 funciones realizadas y más de 250.000 espectadores en el país y en el exterior, Habitación Macbeth se consolidó como un verdadero fenómeno teatral.

En esta versión unipersonal, Audivert encarna a todos los personajes de la tragedia shakesperiana a través de un intenso trabajo físico y expresivo, dando forma a lo que el propio artista define como un “cuerpo habitación”, un espacio escénico vivo donde se manifiestan las fuerzas, pasiones y fantasmas que atraviesan la historia.

Con dirección y actuación del propio Audivert y música original de Claudio Peña, la obra propone una experiencia teatral potente, ritual y profundamente conmovedora. A partir de una puesta austera y de gran impacto visual y sonoro, Habitación Macbeth aborda temas universales como el poder, la ambición, la violencia y la identidad, reafirmando la vigencia del clásico shakesperiano en el contexto contemporáneo.

De este modo, Habitación Macbeth se perfila como una de las grandes propuestas teatrales de la temporada de verano 2026 en el Teatro Tronador BNA, convocando tanto a públicos especializados como a nuevos espectadores. Las funciones son todos los martes de enero, a las 21.

