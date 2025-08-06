La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó un fallo que limita la ordenanza municipal sobre pirotecnia. La Municipalidad había apelado, pero la Justicia avaló que solo se prohíba el uso doméstico y la venta minorista de fuegos artificiales con más de 85 decibeles.

La resolución beneficia a la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, que había promovido una acción declarativa de certeza contra la Municipalidad de General Pueyrredon. El tribunal consideró que la fabricación, acopio y comercialización mayorista de pirotecnia sonora es una actividad lícita que no genera riesgos directos y que puede estar destinada a mercados fuera del distrito.

En cambio, los jueces Diego Ucín y Roberto Mora avalaron la prohibición de la venta minorista, utilización y detonación de estos artefactos. Argumentaron que la restricción persigue fines constitucionalmente válidos, como la protección de la salud pública, la tranquilidad vecinal y el bienestar de los animales.

La sentencia señala que el Municipio no puede impedir que los mayoristas continúen operando, siempre que cumplan con la normativa nacional que regula la actividad pirotécnica. Además, remarca que la intervención judicial busca equilibrar los intereses comerciales con el derecho de la comunidad a un ambiente seguro.

El fallo, que rechazó la apelación de la comuna, marca un precedente sobre los límites de las ordenanzas locales frente a regulaciones federales en materia de pirotecnia. A partir de ahora, la venta mayorista podrá retomarse, mientras que la utilización de cohetería sonora en la vía pública y en hogares seguirá vedada en Mar del Plata.

La decisión judicial genera expectativas en los comerciantes del rubro pirotécnico, quienes sostienen que la prohibición total ponía en riesgo empleos y afectaba la economía del sector. Con esta resolución, podrán abastecer a otras localidades, aunque el consumo en Mar del Plata seguirá restringido.

