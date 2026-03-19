Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia hacia Mar del Plata, con servicios disponibles desde el 1 de abril hasta el 4 de mayo inclusive, con salidas desde Plaza Constitución y distintas frecuencias diarias.

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De lunes a viernes, los trenes partirán desde la terminal porteña a las 07:30 y 14:17, mientras que desde Mar del Plata saldrán a las 01:11 y 14:21. Además, se suma un refuerzo que partirá los viernes a las 17:08 desde Buenos Aires y regresará desde la ciudad los domingos a las 22:53, pensado para la demanda de escapadas de fin de semana.

Los sábados, las formaciones saldrán de Constitución a las 07:32 y 14:32, con regresos desde Mar del Plata a las 01:11 y 14:36. En tanto, los domingos y feriados los horarios serán a las 07:25 y 14:52 desde Buenos Aires, y a las 01:11 y 14:57 desde la ciudad.

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Las tarifas parten desde 32.000 pesos en primera y 38.400 en categoría pullman, consolidando al tren como una alternativa de transporte competitiva para quienes eligen viajar hacia la costa atlántica fuera de la temporada alta.

Además, se mantiene la posibilidad de viajar con mascotas en coches de primera especialmente habilitados. El servicio permite trasladar perros o gatos mayores a tres meses, con un cupo máximo de ocho animales por formación y únicamente en trayectos de hasta ocho horas.

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Las mascotas deberán viajar en transportines cerrados, sin descender en estaciones intermedias, y el pasajero deberá contar con la documentación sanitaria correspondiente y elementos de seguridad e higiene. El pasaje tendrá un valor diferencial y estará sujeto a disponibilidad.

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En paralelo, también se habilitó la venta de pasajes hacia Junín y Bragado para abril y mayo, con servicios regulares y esquemas tarifarios variables según el destino y la fecha de viaje.