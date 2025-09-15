Gustavo Bermúdez fue entrevistado por @pablomontagna en #Pasamontagna y se refirió a su incorporación a la obra La Cena de los Tontos tras la salida de Mike Amigorena. El actor aclaró que no existe ningún conflicto personal: “No tengo ningún problema con Mike, no lo conozco, lo crucé una vez en el teatro y no lo viví incómodo, no había clima incómodo ni feo”.



Bermúdez explicó que Amigorena decidió bajarse del proyecto por una cuestión de energías y que él, en cambio, se mostró feliz por haber aceptado el desafío: “Estoy muy contento con haberme decidido a hacer el proyecto”.



En la charla también destacó su pasión por la televisión y la ficción: “Amo la ficción y la televisión abierta. No veo tan lejano que vuelva la ficción a la tele, creo que va a haber una comunión entre las plataformas y la televisión. La ficción no muere y la televisión abierta no va a morir nunca, a lo sumo se transformará”.



El actor señaló además que la obra cuenta con “más productores que actores” y admitió que, a pesar de la experiencia, los nervios previos siempre están presentes: “Siempre hay nervios, algunas cosquillas que no son las del día del estreno, pero siempre hay”.



Por último, Bermúdez habló de su vida personal y fue contundente: “El amor por suerte va bien”.



VIDEO: https://www.instagram.com/p/DOnmdwhDmfO/



