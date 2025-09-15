Gustavo Bermúdez: “No tengo ningún problema con Mike Amigorena”
El actor habló en Pasamontagna sobre su llegada a La Cena de los Tontos tras la salida de Amigorena, desmintió rumores de conflicto y aseguró: “Estoy muy contento con el proyecto”.
El actor habló en Pasamontagna sobre su llegada a La Cena de los Tontos tras la salida de Amigorena, desmintió rumores de conflicto y aseguró: “Estoy muy contento con el proyecto”.
El actor y la conductora se mostraron en el Aeropuerto de Ezeiza, luego de pasar las fiestas en San Martín de los Andes.
Cómo es la serie Los protectores que prepara para el streaming. También habló de la posibilidad de llevar a la pantalla la vida del empresario del chocolate.