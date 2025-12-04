Guillermo Francella estuvo en @elhormiguero y reveló detalles del fuerte incidente vial que vivió en Fuerteventura, España, apenas un día antes de comenzar el rodaje de Playa de Lobos, su nueva película. El actor contó que el episodio ocurrió después de cenar junto a una productora, la hija de ella y su hermano. Aunque el choque generó un gran susto en el grupo, afortunadamente no tuvo consecuencias importantes y todos resultaron ilesos.



Francella explicó que la situación lo tomó por sorpresa en pleno traslado nocturno y que la preocupación inicial fue inmediata por la magnitud del impacto. Pese al susto, el equipo pudo continuar con los planes y el rodaje se inició con normalidad al día siguiente.

