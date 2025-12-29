El reconocimiento se llevó a cabo en el Teatro Tronador BNA, que atraviesa una nueva etapa desde la reinauguración en el 2020 llevada a cabo por el empresario Marcelo González.

Visiblemente emocionado, Francella agradeció el gesto y expresó: “Me pone muy feliz este reconocimiento”, destacando la importancia simbólica que tiene para su carrera formar parte de la historia de una sala tan representativa.

Con este homenaje, Guillermo Francella se suma a una selecta lista de figuras consagradas del espectáculo nacional que ya cuentan con su propio palco en el Teatro Tronador BNA. Entre ellas se encuentran Mirtha Legrand, Susana Giménez, Graciela Borges y Modesto Bori, abuelo de Gabriel “Puma” Goity.

El Teatro Tronador BNA continúa así consolidándose como un espacio cultural, no solo por su propuesta artística y su renovación edilicia, sino también por el reconocimiento permanente a quienes han dejado una huella profunda en la historia del espectáculo nacional.

