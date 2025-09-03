Aldosivi presentó oficialmente a Guillermo Farré como nuevo director técnico del plantel profesional. La presentación estuvo encabezada por el presidente de la institución, Hernán Tillous, quien dio la bienvenida al flamante entrenador en el predio del “Tiburón”.

Tras las palabras protocolares, Farré tuvo su primer contacto con los futbolistas dentro del gimnasio, donde brindó un mensaje inicial, y luego se trasladó al campo de juego para encabezar su primera práctica junto a todo su cuerpo técnico.



El cordobés, de 43 años, llegó a Mar del Plata acompañado por sus ayudantes de campo Andrés Anca y Christian Neira, además del preparador físico Jorge Vaca. En tanto, continuarán dentro del staff técnico Silvio Desio (preparador físico), Jesús García (entrenador de arqueros) y Jeremías Bottega (videoanalista).

Con esta primera jornada de trabajo, Farré comenzó oficialmente su etapa en el Tiburón, en la que buscará imprimirle su sello al equipo marplatense en el tramo decisivo de la temporada. Cabe recordar que le quedan por delante 9 partidos para cerrar la temporada y el primero de ellos, el sábado 13 de septiembre será clave ya que se trata de un rival directo en la lucha por mantener la categoría: Sarmiento de Junín en condición de visitante.

