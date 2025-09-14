Aldosivi cayó 2-0 ante Sarmiento en Junín y Guillermo Farré, el nuevo entrenador , dejó un análisis autocrítico luego de lo que fue su primer partido al frente del “Tiburón”.

“Hay que trabajar desde lo anímico sin dudas. El partido no fue para nada positivo. La intensidad que pusieron no la pudimos equiparar. No salió de la forma fluida”, expresó el DT en conferencia de prensa, reconociendo las dificultades que mostró el conjunto del puerto en el Eva Perón.

El entrenador también remarcó la importancia de entender la realidad que atraviesa el equipo en el Torneo Clausura: “Todos los partidos son finales, hoy lamentablemente perdimos una”.

Respecto a lo futbolístico, Farré sostuvo que deberán ajustar cuestiones tácticas y estratégicas: “Se verá si pasa por el sistema o la estrategia del partido. El fútbol de primera se juega de alta intensidad. Tenemos que tomar mejores resoluciones con la intensidad. Si no lo hacemos va a ser complicado realizar un juego beneficioso”.

Finalmente, puso el foco en su rol como conductor del grupo en un momento delicado: “Somos conductores de grupo, gestionamos emociones. En la semana trabajaremos para que tengan su mejor versión

