En el marco del Día del Trabajador, las centrales obreras volvieron a manifestarse en las calles con duras críticas al modelo económico actual, señalando una fuerte caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y el impacto negativo de la reforma laboral. En ese contexto, el secretario adjunto de la CGT regional Mar del Plata-Batán, Miguel Guglielmotti, trazó un diagnóstico preocupante sobre la realidad local.

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“La situación del trabajador y la trabajadora marplatense es compleja, muy compleja”, aseguró el dirigente, al tiempo que remarcó que la ciudad encabeza los índices de desocupación del país, con un 9,5%, casi dos puntos por encima de la media nacional según el último informe del INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2025

A este escenario se suma el crecimiento del trabajo informal, producto de la pérdida de empleo registrado. Según detalló, entre el 70% y el 80% de los trabajadores formales perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, con salarios promedio cercanos a los 900 mil pesos frente a una canasta básica que ronda el millón y medio

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La caída del consumo impacta directamente en las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo, generando un efecto dominó que deteriora el entramado social. “Esto se ve cuando recorrés la ciudad”, afirmó Guglielmotti, quien también advirtió sobre la crítica situación de jubilados y pensionados, con ingresos en torno a los 390 mil pesos

El panorama se agrava con factores estructurales propios de Mar del Plata, como la estacionalidad laboral. Históricamente, la ciudad registra picos de empleo en temporada alta y fuertes caídas en invierno, lo que la vuelve más vulnerable frente a crisis económicas.

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Uno de los sectores más golpeados es el portuario. Actualmente, gran parte de la flota fresquera se encuentra paralizada por la falta de rentabilidad, afectando a toda la cadena productiva: desde marineros hasta fileteros, estibadores y frigoríficos. Este sector representa cerca del 30% del producto interno local, por lo que su inactividad repercute de lleno en la economía de la ciudad

En paralelo, el dirigente cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada a nivel nacional, calificándola como “absolutamente regresiva”. Según sostuvo, vulnera derechos fundamentales de los trabajadores y presenta artículos que podrían ser inconstitucionales, en conflicto con normativas de la Constitución Nacional y tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo

Finalmente, en su mensaje por el 1° de mayo, Guglielmotti llamó a la reflexión y a la organización: “No tiene que ser sólo una conmemoración, sino una invitación a pensar la realidad concreta de la clase trabajadora”. También instó a los trabajadores a informarse, mantenerse atentos y comprometerse con sus organizaciones sindicales en un contexto que definió como “muy difícil en el día a día”.