Según se informó, el episodio tuvo como víctima a un hombre de 53 años, propietario de un vehículo Ford Fiesta, del interior del cual un sujeto sustrajo una mochila de color gris. La rápida intervención del personal de Prefectura permitió aprehender al sospechoso, un joven de 27 años, a pocos metros del lugar del hecho.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la doctora María Isabel Sánchez, quien ordenó que se labren actuaciones por el delito de “Tentativa de Robo”. Asimismo, dispuso que, en caso de no registrar impedimentos legales y luego de constatar su domicilio, el imputado recupere la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

El hecho volvió a generar preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes reclaman mayor presencia y controles para prevenir este tipo de delitos contra vehículos estacionados.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúan con las diligencias correspondientes.

