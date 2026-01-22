Guasones regresa a Mar del Plata para ser parte del ciclo Vibra Arena 2026, uno de los espacios que marcará la agenda musical de este verano. La cita será el domingo 1° de febrero, desde las 19, en Umano, el sector de espectáculos montado en el Balneario Horizonte, a metros del mar.

Con el atardecer como escenario y el sonido del océano de fondo, la banda liderada por Facundo Soto promete un show cargado de clásicos, potencia y ese rock directo que la convirtió en una de las formaciones más queridas del género a nivel nacional.

El grupo platense llega a la ciudad en plena temporada alta, sumándose a una programación que apuesta fuerte por los recitales al aire libre y las experiencias que combinan música y verano en la costa atlántica.

Vibra Arena 2026 continúa así consolidándose como un punto de encuentro para el público local y turístico, con propuestas pensadas para disfrutar sin apuro, desde la tarde hasta la noche, en un entorno privilegiado frente al mar.

El show de Guasones se extenderá hasta pasada la medianoche y se perfila como una de las fechas destacadas de febrero en Mar del Plata, ideal para quienes buscan cerrar el día con rock, amigos y clima de vacaciones.

