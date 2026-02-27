En el marco de la disputa por la reforma laboral y las repercusiones a nivel nacional, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina autónoma, Ezequiel Navarro, manifestó al respecto que las tres centrales sindicales en la ciudad se sumaran a la manifestación y que varios gremios se adherirán al paro. La concentración será en la Plaza Rocha desde las 16:30.

“Esta reforma tiene un fondo de asistencia laboral que lo único que hace hace es transferir recursos de los trabajadores a los empresarios. Esto significa una transferencia de recurso de 2500 millones de dólares aproximadamente, que no solamente vamos a poner los trabajadores para financiar nuestros propios despidos, sino que también van a desfinanciar nuestro sistema previsional.”, manifestó Navarro y agregó: Esta reforma no solo perjudica a los trabajadores activos, sino que también va a quitarle todo piso de derecho a aquellos que en el día de mañana tengan un trabajo.

En ese sentido, ratificaron la movilización en la ciudad y adelantaron que distintos gremios llevarán adelante un paro durante la jornada. “La única forma de frenar esta reforma es en la calle”, manifestó Navarro, al mismo tiempo que convocó a toda la población a sumarse a la protesta.

La principal convocatoria fue impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a gremios del transporte, estatales y movimientos sociales, y que confirmó un paro general con movilización desde el Congreso bajo la consigna “En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”.

Entre los sindicatos que adhieren al paro y a la marcha está la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las tres ramas de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA y CTA Autónoma) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y otros sectores.

Algunas organizaciones, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), no se suman al cese total de actividades, pero sí llamaron a movilizarse.

La Confederación General del Trabajo (CGT), que agrupa a la mayoría de los sindicatos tradicionales, no convocó a paro ni movilización para este viernes, optando por una marcha para el próximo lunes hacia Tribunales en caso de que la reforma sea aprobada. La situación refleja divisiones internas en el movimiento obrero sobre cómo enfrentar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.



