Un joven de 22 años quedó en estado crítico en la ciudad griega de Koropi tras tragarse una hamburguesa completa sin masticar durante una broma con amigos. El episodio le provocó una obstrucción total de las vías respiratorias y lo dejó más de dos minutos sin respirar, lo que derivó en daños severos en varios órganos vitales. Permanece intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Georgios Gennimatas.

Según relataron sus compañeros, la situación comenzó como un chiste en una cena el jueves por la noche. Tras ingerir la hamburguesa de un solo bocado, el joven sufrió un ataque de pánico, se incorporó bruscamente y caminó unos metros intentando expulsar la comida, pero no logró hacerlo. Poco después, se desplomó frente a los presentes.

Testigos indicaron que incluso llegó a golpearse la espalda contra una columna en un intento desesperado por desobstruir la vía aérea. Los servicios de emergencia de EKAB llegaron rápidamente y realizaron maniobras de reanimación al constatar que llevaba más de dos minutos sin respirar, según informó CNN Greece.

Los médicos advirtieron que el paciente presenta daño neurológico, renal y compromisos severos en otros órganos, lo que vuelve su pronóstico extremadamente reservado. La expresidenta de la Asociación de Médicos del Hospital de Atenas-El Pireo, Matina Pagoni, calificó la situación como “trágica” y destacó que el joven simplemente había salido a divertirse con amigos.

El padre del joven negó que su hijo estuviera participando de algún reto viral y aclaró que no responsabiliza a los amigos presentes en la cena. Sostuvo que todo ocurrió en cuestión de segundos y que nadie previó la gravedad que podía desencadenarse.

Mientras los médicos trabajan para estabilizarlo, especialistas remarcaron la importancia de la rápida intervención ante casos de atragantamiento. El joven continúa en estado crítico y su evolución será monitoreada hora a hora.

Fuente: TN