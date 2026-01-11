En el marco del Operativo de Sol a Sol, personal de la Comisaría Decimosegunda junto a efectivos del Comando de Patrullas intervinieron en un grave siniestro vial ocurrido en la intersección de la avenida Colón y la calle Armenia.

Ads

Por disposición del magistrado interviniente, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 30 años, quien conducía un vehículo en forma temeraria y bajo los efectos del alcohol. Al imputado se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo con 0,26 g/l.

Puede interesarte

Según se informó, el hecho se produjo cuando un automóvil Ford Fiesta Max de color negro, conducido por el acusado, circulaba por calle Armenia y colisionó con un Peugeot 307 color azul que transitaba por la avenida Colón. A raíz del impacto, el Ford Fiesta volcó, provocando que uno de sus ocupantes, un joven de 19 años, saliera despedido del habitáculo.

Ads

La víctima fue asistida en el lugar por personal del SAME y trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue diagnosticada con traumatismo encefalocraneal. Al momento del traslado se encontraba estable, aunque con peligro de vida.

La causa quedó en manos de la UFI N° 11, a cargo del Dr. Vera Tapia, que dispuso la confección de actuaciones caratuladas “Lesiones agravadas por la conducción de un vehículo con motor”, la aprehensión del imputado y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Ads