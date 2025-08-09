Las autoridades de Nueva York anunciaron la identificación de los restos de tres víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, mediante pruebas avanzadas de ADN. Los restos, hallados entre los escombros hace más de 20 años, corresponden a Ryan Fitzgerald, Barbara Keating y una tercera mujer cuya identidad se mantuvo en reserva a solicitud de su familia.

Ads

Ryan Fitzgerald, de 26 años, era comerciante de divisas, mientras que Barbara Keating, de 72 años, era una ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro. La tercera víctima, cuya identidad no fue revelada, también fue identificada gracias a los avances tecnológicos que permitieron analizar fragmentos deteriorados por el tiempo y las condiciones adversas.

Según un reporte del diario Los Angeles Times, la oficina del médico forense de Nueva York ha trabajado durante años en la identificación de restos, utilizando técnicas de ADN que han evolucionado significativamente. Estas mejoras han permitido descifrar códigos genéticos afectados por el fuego, la luz solar y las bacterias, abriendo nuevas posibilidades para brindar cierre a las familias.

Ads

Puede interesarte

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por Al Qaeda, dejaron casi 3000 víctimas fatales, de las cuales más de 2700 perecieron en el World Trade Center. Los ataques, ejecutados con aviones secuestrados que impactaron las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania, marcaron un hito en la historia mundial.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Ads