ADN y la estructura de doble hélice: un antes y un después en la biología y la medicina
Como cada 25 de abril se conmemora hoy el Día Internacional del ADN. Celebra un hito publicado en 1953 por James Watson y Francis Crick.
Como cada 25 de abril se conmemora hoy el Día Internacional del ADN. Celebra un hito publicado en 1953 por James Watson y Francis Crick.
Lo expresó el padre de la víctima, Gustavo Melmann, debido a las tres muestras de ADN que serán analizadas para hallar al quinto coautor del crimen.
Murieron durante los atauques terroristas contra las Torres Gemelas. Se trata de un hombre de 26, una mujer de 72 y una tercera persona, cuya familia no quiso revelar sus datos.
A través de un comunicado difundido este domingo, el Equipo Argentino de Antropología Forense -que tiene los restos bajo su custodia- convocó a los familiares de las personas secuestradas entre 1974 y 1983, para que aporten una muestra de sangre.