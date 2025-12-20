El clásico Gordo de Navidad bonaerense ya está en marcha y vuelve a despertar la ilusión de miles de apostadores en la recta final del año. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires confirmó la salida a la venta de los billetes para la edición 2025, que llegará con premios históricos y un pozo total que supera los $1.750 millones.

El gran atractivo será, como cada año, el Primer Premio, que entregará más de $800 millones al poseedor del billete entero. A eso se suman importantes premios secundarios, aproximaciones y terminaciones, lo que convierte al sorteo en uno de los más esperados del calendario oficial.

La escala de premios principales quedó definida de la siguiente manera: el segundo premio será de $250 millones, el tercero alcanzará los $65 millones, el cuarto repartirá $25 millones y el quinto premio será de $12 millones.

Los billetes ya se encuentran disponibles en más de 4.300 agencias oficiales habilitadas en toda la provincia de Buenos Aires. Los apostadores pueden elegir un número del 000000 al 99.999 y optar por comprar el billete entero, con un valor de $50.000, o una fracción, que cuesta $5.000 y permite participar con una inversión menor. Además, los tickets incluyen la participación automática en el tradicional Sorteo de Reyes.

El sorteo del Gordo de Navidad bonaerense se realizará el viernes 26 de diciembre a las 21 horas, en el Salón de Sorteos de la sede central del organismo. El evento podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia y los resultados también se publicarán en su sitio web oficial.

Con cifras récord, amplia disponibilidad de billetes y la expectativa intacta, el Gordo de Navidad vuelve a ser una de las grandes apuestas de fin de año para quienes sueñan con empezar el 2026 con un golpe de suerte.