Gordo de Navidad 2025: premios millonarios, cuánto cuesta el billete y la fecha del sorteo

El tradicional sorteo de fin de año de la Lotería bonaerense ya puso a la venta sus billetes y promete premios récord, con un pozo millonario, opciones accesibles para apostar y una fecha confirmada que vuelve a encender la ilusión en toda la Provincia.