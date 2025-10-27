Ya está disponible el Gordo de Navidad de Lotería de la Provincia: repartirá $1.755.750.000 en premios
El billete entero cuesta $50.000 y la fracción, $5.000. Todos los números están disponibles en las agencias bonaerenses.
El billete entero cuesta $50.000 y la fracción, $5.000. Todos los números están disponibles en las agencias bonaerenses.
El tradicional sorteo de fin de año de la Lotería bonaerense ya puso a la venta sus billetes y promete premios récord, con un pozo millonario, opciones accesibles para apostar y una fecha confirmada que vuelve a encender la ilusión en toda la Provincia.
Será a las 21:00 desde el Salón de Sorteos de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Se podrá seguir por YouTube. El billete tiene un costo de $3000.
En el caso del segundo, se compró entero y ganó 150 millones de pesos. En el caso del tercer premio, es una fracción por 4 millones.
Los 10 fracciones del billete que obtuvo el segundo premio del sorteo en la Provincia de Buenos Aires fueron vendidas en nuestra ciudad y repartió más de un millón de pesos a cada ganador.