El próximo 3 y 4 de abril, el escenario del Teatro Radio City recibirá uno de los espectáculos más convocantes de la cartelera nacional. En el marco del fin de semana largo de Semana Santa, desembarca en la ciudad “Gordillo 20 años + 1”, el show del reconocido humorista Miguel Martín, tras su exitoso paso por Villa Carlos Paz.

Luego de una temporada consagratoria en Carlos Paz, la propuesta llega a Mar del Plata para reencontrarse con el público y celebrar más de dos décadas de risas. “Gordillo 20 años + 1” es un recorrido desopilante por las anécdotas, ocurrencias y aventuras que marcaron la vida y la carrera del querido personaje.

Con su estilo inconfundible y una conexión única con la audiencia, Miguel Martín logra que grandes y chicos se identifiquen con situaciones cotidianas llevadas al extremo del humor. El espectáculo combina monólogos, interacción con el público y los clásicos relatos que hicieron de Gordillo un fenómeno popular. También cuenta con la participación especial de Zaúl Showman.

Una propuesta ideal para disfrutar en familia durante Semana Santa, con un show dinámico, emotivo y cargado de risas. Las funciones serán el 3 y 4 de abril en el Teatro Radio City. Entradas a la venta por PlateaNet y boletería del teatro.

