Peñarol se vio obligado a realizar un recambio temporario por la lesión en el labrum de Francisco Filippa y se movió rápidamente aprovechando la estadía de Hispano Americano en Mar del Plata para jugar la reclasificación de la Liga Argentina ante Quilmes.

El conjunto de Río Gallegos quedó eliminado y, con el pivot Gonzalo Torres en la ciudad, se avanzó con la contratación. El pasado lunes ante San Lorenzo, disputó sus primeros minutos con la camiseta “milrayitas” utilizando el dorsal 5. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) remarcó que “la forma más clara de definir mi paso a Peñarol es que fue muy loco. No me imaginaba que se podía llegar a dar esta situación. Veníamos con la ilusión de alargar la serie con Hispano y además no estaba al tanto de la lesión de Filippa. El sábado a la mañana, mi representante me comunicó la oportunidad si se daba un resultado negativo con Hispano. Necesitaba una respuesta porque tenía que quedarme en Mar del Plata y no podía darle un cierre a la temporada”.

El jugador de 29 años no se apuró porque quería ver que pasaba ante Quilmes, ya que podía haber un tercer partido: “Le dije que espere el partido al menos porque no quería perder el foco de lo que estábamos haciendo con Hispano. Una vez que se dio la derrota, lo hablé con los compañeros y el DT en el vestuario y todos me dijeron que tenía que meterle para adelante. Era una oportunidad que estaba esperando”.

Conocedor del básquet donde tiene una larga trayectoria jugando en distintos equipos, sabía para qué lo estaban convocando y lo terminó de ratificar cuando pudo juntarse con el entrenador Hernán Laginestra: “venía con una idea de lo que me podía llegar a pedir. Al haber tenido la charla el domingo, coincidimos en la mayoría de los aspectos que me pidió. Siempre tengo en cuenta que me sumo en la recta final a un equipo consolidado y que tiene los roles definidos. Vengo a hacer un trabajo pequeño pero importante que es darle descanso a Simpson para que rinda mejor en los minutos que está en cancha. El desafío es entrar la dinámica que tiene aceitada el equipo. Hernán me pidió que no se note la diferencia cuando estoy en cancha sobre todo en lo defensivo”.

A pesar de los problemas múltiples que tuvo el equipo marplatense durante la temporada, en las peores circunstancias, sacó los triunfos más importantes: “El grupo está muy sólido y cuando tenés un grupo así, en los momentos difíciles es más fácil que todos puedan dar un paso adelante y den un plus. Ese trabajo que han hecho para estar bien grupalmente, los fortalece”, opinó Torres.

En lo personal, también sabe que es una vidriera importante en Liga Nacional, pero no piensa demasiado en las oportunidades futuras: “lo encaré no tanto pensando en la temporada que viene, sino en estos 7 partidos y, si logramos el objetivo jugar los playoffs, veremos que pasa. Ahora tengo que disputar estos 7 juegos y quiero hacerlo lo mejor posible. Lo tomé como recompensa por la buena temporada con Hispano, tengo que disfrutarlo sino estaría dejando pasar la oportunidad”.