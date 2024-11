A casi un mes de que haya finalizado la temporada en la Primera Nacional y en el medio de una incertidumbre institucional, Alvarado registró su primer salida ya que Gonzalo Lamardo no seguirá en el club.

Al futbolista se le vencía el contrato a fines de 2024, pero no hubo renovación. El mediocampista, que llegó a principios de 2022, disputó 70 encuentros con la camiseta del “Torito”, aunque tuvo mayor continuidad en su primer año.

En ese entonces, cuando el equipo era dirigido por Manuel Fernández, convirtió su único gol en el paso por la institución y fue en la victoria por 2-1 frente a Guemes en el “José María Minella”.

Como despedida, Lamardo escribió vía Instagram: “Momentos que cuestan pero son necesarios. No tengo más palabras que agradecer, por confiar en mi y abrirme las puertas @clubalvaoficial. Agradecer a mis compañeros principalmente por hacerme ser mejor persona cada día y hacerme disfrutar mucho de cada momento. A todo el personal que trabaja para el club, me hicieron sentir como en casa desde el primer día, impagable. Por último al hincha que acompañó y siempre estuvo, malas, no tan malas... Siempre!”.

Puede interesarte

Cabe recordar que otros 18 jugadores de Alvarado deberán resolver su continuidad ya que su vínculo finaliza el 31 de diciembre de este año.