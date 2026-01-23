Dos hombres fueron aprehendidos en la madrugada de este viernes luego de protagonizar un violento robo agravado en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza, donde una pareja de adultos mayores fue sorprendida mientras dormía.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre un asalto en una casa ubicada en Tripulantes del Fournier al 6500. Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrulla se entrevistó con la víctima, una mujer de 62 años, quien relató que ella y su marido, de 65, fueron sorprendidos por tres delincuentes.

Según el testimonio, los sujetos utilizaban guantes, linterna y pasamontañas, y tras ingresar a la vivienda golpearon y ataron de manos a las víctimas, para luego sustraer 300 mil pesos en efectivo y joyas de oro. A pesar de la violencia del episodio, ambos damnificados no requirieron asistencia médica.

Ads

Tras el ataque, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona, que permitió localizar a dos de los sospechosos: uno fue hallado sobre el techo de una vivienda de la misma manzana y el otro en el patio trasero de otro domicilio. El tercer implicado logró darse a la fuga y es intensamente buscado.

Los aprehendidos fueron identificados como un hombre de 37 años -en situación de calle- y otro de 33 años. Durante el procedimiento se secuestraron elementos presuntamente utilizados para cometer el robo, entre ellos pasamontañas, guantes, una linterna y una navaja.

Ads

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la doctora María Isabel Sánchez. Ambos imputados fueron notificados de la formación de causa por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y serán trasladados a sede judicial para prestar declaración.

Puede interesarte