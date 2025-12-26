Golpearon a un hombre mientras dormía en la calle y lo amenazaron para que no vuelva
Los aprehendidos le gritaron que no lo quería ver en la zona de la playa.
Un violento episodio se registró durante la noche en pleno centro de Mar del Plata, cuando tres jóvenes fueron aprehendidos tras agredir a un hombre de 43 años que se encontraba durmiendo en la vía pública.
El hecho ocurrió en la zona de 20 de Septiembre entre avenida Luro y 25 de Mayo. Según informaron fuentes policiales, personal del cuerpo de Infantería intervino luego de que los atacantes comenzaran a golpear a la víctima sin mediar palabra, al tiempo que le gritaban que no lo querían ver más en el sector cercano a la playa.
Tras el ataque, el hombre sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por una ambulancia del SAME, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.
En el lugar fueron aprehendidos tres sujetos: dos de 23 años y un menor de 17. Ante la participación del adolescente, se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En una primera instancia se iniciaron actuaciones por lesiones y, tras dar aviso a la Fiscalía de Flagrancia, también se incorporó la figura de coacción.
Finalmente, el fiscal interviniente dispuso que el menor sea notificado de la formación de causa por los delitos de coacción y lesiones, recuperando la libertad en el marco del artículo 161. En tanto, los dos imputados mayores de edad quedaron aprehendidos por los mismos delitos y fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.
