Un violento episodio se registró durante la noche en pleno centro de Mar del Plata, cuando tres jóvenes fueron aprehendidos tras agredir a un hombre de 43 años que se encontraba durmiendo en la vía pública.

El hecho ocurrió en la zona de 20 de Septiembre entre avenida Luro y 25 de Mayo. Según informaron fuentes policiales, personal del cuerpo de Infantería intervino luego de que los atacantes comenzaran a golpear a la víctima sin mediar palabra, al tiempo que le gritaban que no lo querían ver más en el sector cercano a la playa.

Tras el ataque, el hombre sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por una ambulancia del SAME, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el lugar fueron aprehendidos tres sujetos: dos de 23 años y un menor de 17. Ante la participación del adolescente, se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En una primera instancia se iniciaron actuaciones por lesiones y, tras dar aviso a la Fiscalía de Flagrancia, también se incorporó la figura de coacción.

Finalmente, el fiscal interviniente dispuso que el menor sea notificado de la formación de causa por los delitos de coacción y lesiones, recuperando la libertad en el marco del artículo 161. En tanto, los dos imputados mayores de edad quedaron aprehendidos por los mismos delitos y fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

