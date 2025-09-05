Alvarado recibió una mala noticia en la previa del próximo compromiso en la Primera Nacional: el defensor central Kevin Silva sufrió un desgarro en el ligamento de la rodilla y se perdería lo que resta del campeonato.



Ads

La lesión se produjo en los primeros minutos del partido ante Quilmes y se esperaba que quizás no fuera una lesión tan grave. Las sensaciones inicialmente, no hacían pensar que tendría que afrontar una larga recuperación. Sin embargo, a lo largo de la semana le hicieron los estudios pertinentes porque seguía con dolor y se llegó al diagnóstico del desgarro ligamentario.

Puede interesarte

En contrapartida, Diego Becker, volvió a entrenarse a la par del plantel tras superar una distensión sufrida el pasado 26 de agosto. Mientras tanto, también va recuperando de a poco ritmo futbolístico Joaquín Susvielles que ya tuvo minutos ante Gimnasia y Tiro y el entrenador lo necesita como titular para el compromiso que se viene.

Ads

El próximo desafío será el lunes a partir de las 15 en el estadio José María Minella, donde Alvarado recibirá a Deportivo Maipú, dirigido por Alexis Matteo, en un duelo importante pensando en la permanencia.

Ads