Golpe para Alvarado: Kevin Silva tiene una lesión ligamentaria
El zaguero central sufrió un desgarro en el ligamento de una de sus rodillas. Mientras tanto, Diego Becker entrena a la par.
Alvarado recibió una mala noticia en la previa del próximo compromiso en la Primera Nacional: el defensor central Kevin Silva sufrió un desgarro en el ligamento de la rodilla y se perdería lo que resta del campeonato.
La lesión se produjo en los primeros minutos del partido ante Quilmes y se esperaba que quizás no fuera una lesión tan grave. Las sensaciones inicialmente, no hacían pensar que tendría que afrontar una larga recuperación. Sin embargo, a lo largo de la semana le hicieron los estudios pertinentes porque seguía con dolor y se llegó al diagnóstico del desgarro ligamentario.
En contrapartida, Diego Becker, volvió a entrenarse a la par del plantel tras superar una distensión sufrida el pasado 26 de agosto. Mientras tanto, también va recuperando de a poco ritmo futbolístico Joaquín Susvielles que ya tuvo minutos ante Gimnasia y Tiro y el entrenador lo necesita como titular para el compromiso que se viene.
El próximo desafío será el lunes a partir de las 15 en el estadio José María Minella, donde Alvarado recibirá a Deportivo Maipú, dirigido por Alexis Matteo, en un duelo importante pensando en la permanencia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión