Se trata "Gonzalito”, identificado como José Gonzalo Sánchez Sánchez, quien era requerido por la Justicia de Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de drogas. El hombre ocupaba el segundo escalón en la estructura del grupo criminal y participaba de conversaciones de paz con el gobierno colombiano.

El fallecimiento fue confirmado por Álvaro Jiménez, jefe negociador designado por el presidente Gustavo Petro, quien precisó que el hecho ocurrió cuando la embarcación volcó en el río Esmeraldas, en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba.

La muerte también fue reconocida por el propio grupo armado, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Según el comunicado, la lancha con motor fuera de borda sufrió un accidente y el cuerpo fue rescatado posteriormente por una comunidad indígena de la zona.

El Clan del Golfo, también conocido como Cartel del Golfo, es el mayor exportador de cocaína del país y fue recientemente designado como organización terrorista por Estados Unidos. Actualmente es liderado por alias “Chiquito Malo” y cuenta, según cifras oficiales, con entre 6.000 y 7.000 integrantes entre combatientes y colaboradores.

La organización ya había sufrido un golpe clave en 2022 con la captura y extradición de alias Otoniel, su máximo comandante. Pese a los diálogos impulsados por el Gobierno en el marco de la política de “paz total”, hasta el momento no se registraron avances concretos en el desarme del grupo.

Fuente: TN