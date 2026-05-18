La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre acusado de comercializar drogas en Las Toninas, en el marco de una investigación por narcomenudeo que se desarrolló durante varios meses en la Costa Atlántica.

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La causa se inició en diciembre de 2025, cuando la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 de Dolores ordenó una serie de tareas investigativas para determinar posibles maniobras vinculadas al tráfico de estupefacientes en esa localidad balnearia.

A partir de distintos trabajos de campo, análisis de datos y seguimientos realizados por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Pinamar, los investigadores lograron identificar dos viviendas que presuntamente funcionaban como puntos de acopio, fraccionamiento y venta de droga.

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Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell autorizó allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados sobre Calle 21 y Avenida Costanera.

Durante los procedimientos fue detenido un hombre, mientras que una mujer quedó imputada en la causa. Además, la Policía secuestró varias dosis de marihuana, una bolsa con “tusi”, una ampolla de ketamina, más de un millón de pesos, 300 dólares, un motovehículo, teléfonos celulares, tijeras, elementos utilizados para fraccionar sustancias y documentación considerada de interés para la investigación.

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Los operativos fueron supervisados por el Ministerio de Seguridad Nacional y forman parte de las acciones impulsadas para combatir el narcotráfico en distintos puntos del país.

Tanto el detenido como la mujer notificada quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

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