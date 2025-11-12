Por Marcelo Gobello

Ads

La historia grande del rock vuelve a sonar en Mar del Plata. El próximo 20 de noviembre, en Diagonal Pueyrredón 3338, se subirá al escenario Glenn Hughes, una de esas voces que no necesitan presentación para los amantes del género.

Bajista, cantante, compositor, figura clave del hard rock británico de los ’70 en adelante, Hughes llega a la ciudad en el marco de “The Chosen Years – Tour Despedida 2025”, una gira que lo encuentra repasando lo mejor de su impresionante trayectoria.

Ads

Glenn Hughes no es una figura más, se trata de un protagonista destacado de la historia del Rock Clásico Británico en plena vigencia, considerado junto a Paul Rodgers, Robert Plant y Freddie Mercury como una de las mejores voces del genero.



A sus 73 años, Hughes decidió que es tiempo de cerrar el círculo con una despedida a la altura de su leyenda. El show promete un repaso profundo por distintas etapas de su carrera, desde sus comienzos con Trapeze, pasando por su consagración mundial como cantante y bajista de Deep Purple en la histórica formación Mark III junto a David Coverdale y Ritchie Blackmore, hasta su paso por Black Sabbath, y proyectos más recientes y no menos celebrados como Black Country Communion, su sociedad musical con Joe Bonamassa, Derek Sherinian y Jason Bonham.

Ads

Además, Hughes traerá al vivo material de su más reciente trabajo de estudio, “Chosen”, en el cual vuelve a poner en primer plano esa mezcla que lo define: rock potente, groove, soul y una sensibilidad vocal que a esta altura es marca registrada.

Conocido en el ambiente como “The Voice of Rock”, Hughes sigue cantando con la misma intensidad espiritual que lo caracterizó desde los años de “Burn” y “Stormbringer”. Su voz —que puede pasar del susurro soul al grito rasgado del hard rock en un mismo compás— es, sin dudas, el corazón de su propuesta artística.

El concierto será con capacidad limitada, y contará además con la participación de Visitantes del Espacio y Conxuro como bandas invitadas. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de Passline.

Ads

Para quienes crecieron entre vinilos, guitarras saturadas y portadas dibujadas a mano, y también para nuevas generaciones que buscan ver de cerca a los grandes nombres que escribieron la historia, esta será una oportunidad única. Glenn Hughes no sólo formó parte del rock: lo transformó.

Y ahora viene a despedirse. A veces, la leyenda pasa por tu ciudad. ¡Conviene estar allí!