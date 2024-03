Alvarado volvió a experimentar el clásico con la particular situación de no contar con su público y tener en el Minella un contexto muy distinto al habitual.

Después del 0 a 0, el entrenador del equipo Mauricio Giganti se refirió a lo que sucedió en el campo: “Tuvimos un par de remates claros que no pudimos capitalizar. Era un partido de detalles, no me voy contento porque vinimos a buscar un triunfo pero después de tanto tiempo disputar este encuentro es importante. Teníamos que volver con algo porque hicimos un gran esfuerzo. En lo individual y colectivo hicimos un partido super correcto yeso sigue fortaleciendo al grupo”.

La carga emotiva del partido era un tema en si mismo y había que controlarla. En el campo de juego, se vio que eso no tuvo demasiada incidencia para el “Torito”: “intentamos tomarlo con la mayor naturalidad posible pero fue una semana excepcional. Ayer compartimos mucho tiempo con la gente, hoy fue un día sensacional desde lo sensible con los familiares lejanos mandando mensajes a os jugadores en un video. En el que más se alejaba de las emociones del clásico, tenía más posibilidades de ganarlo porque había un plan de juego para llevar a cabo. Lo hicimos bien, tenemos una esencia y un espíritu de trabajo que me enorgullece”.

En el plantel del equipo de Giganti faltaron piezas claves como Oscar Belinetz, Tomás Rambert y recién hoy volvió a sumar minutos Guillermo Sánchez; los tres delanteros con los que comenzó el campeonato. Al respecto, el DT explicó que “tengo 30 hijos y los cuido como tal. Cuando tengo un hijo ausente trato de motivar al otro hijo. La lesión de Rambert es atípica, tuvimos imponderables pero el grupo ha salido adelante. El que le toca dar una mano lo hace. Capaz que el resultado hubiera sido otro si teníamos todo el plantel, pero nuestro trabajo es que el equipo salga fortalecido. Estamos en zona de reducido por esa convicción”.

Sabe que el juego del equipo está en evolución y que, cuando recupere a todo el plantel, podrá seguir siendo tan competitivo como ahora. El empate no era el resultados buscado, pero lo dejó conforme: “fue muy táctico y estratégico, cada ficha que se movía era para hacer daño. Quede conforme. Esto puede ser un envión importante pero no nos vamos contentos".