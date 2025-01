El verano suele traer a Mar del Plata distintas figuras destacadas del deporte argentino. Esta vez, en un nuevo rol dentro de su disciplina, el atletismo, brindará una Clínica de Saltos Atléticos el ex garrochista argentino Germán Chiaraviglio, uno de los más destacados en la historia reciente de la actividad atlética.

Todo un referente que, luego de un 2024 muy difícil al no participar de los Juegos Olímpicos de París por una enfermedad autoinmune que le afecta a la función renal, tuvo que retirarse de la práctica profesional.

Después de todo eso, hoy está encontrando otro espacio importante en la promoción del deporte como lo que sucederá este sábado desde las 17 a 19 horas en Varese y en el marco de la Playa Olímpica. En diálogo con Marca Deportiva, Chiaraviglio indicó que “Es un gran placer estar en Mar del Plata nuevamente y me encanta la ciudad porque a lo largo de tantos años he tenido muchas competencias, he vivido muchos campeonatos y la siento también como parte de mi carrera deportiva. Se han hecho grandes eventos acá, tengo muchas amistades. Es una ciudad que siempre me gustó”.

En su condición de doble campeón mundial juvenil en 2003 y 2006, triple medallista en los Juegos Panamericanos tanto en 2007 como en 2015 y 2023, además de ser representante olímpico; el santafesino sabe que lo que realizará en Mar del Plata es muy importante para la promoción de su deporte: “Estoy muy contento de estar acá con este evento junto al Comité Olímpico Argentino y la Confederación Argentina de Atletismo, pero haciendo lo que nos gusta que es mostrar el atletismo para todos. Es novedad en Argentina y yo lo celebro y me alegro mucho, pero por ahí en Europa o en otros lados se hace y es súper efectivo, genera mucha atracción. A la gente le encanta el atletismo. No nos olvidemos que en los Juegos Olímpicos es el deporte más visto, el deporte madre como se le llama. No hay nada más icónico que la playa de Mar del Plata. Estamos en el lugar correcto”.

Uno de los objetivos importantes de esta acción es empezar a promocionar el Campeonato Sudamericano de Mayores que se realizará en Mar del Plata en el mes de abril y en ese sentido, Chiaraviglio explicó que “siempre está bueno adelantarle a la gente una pequeña muestra de lo que van a ver en el mes de abril. Recordemos que el atletismo en Argentina no es un deporte por ahí tan popular, tan masivo como lo son otros, entonces creo que es una gran oportunidad para mostrarlo. Es cuando la gente lo ve de cerca que muchos se entusiasman y se copan. Todas estas cosas suman, ayudan e invitan a la gente a que se pueda sumar a este gran evento que alberga Mar del Plata nuevamente después de muchos años”.

LA ENFERMEDAD QUE LO OBLIGÓ AL RETIRO

El golpe que recibió al saber que no podría continuar con su carrera profesional fue muy duro y tuvo que aprender a convivir con esa situación. Hoy, todavía está presente en su vida cotidiana, sigue asimilando la situación. “Es una afección que tengo, la descubrí hará un año más o menos pero sigo haciendo un tratamiento y la estoy acompañando. Empecé más que nada desde lo emocional a entender y aceptarme con lo que tengo. Costó mucho porque el 2024 para mí fue un año muy complejo, siendo olímpico, donde mi cabeza estaba muy focalizada en ir a donde todo atleta olímpico quiere ir, que eran los Juegos de París. Pasaron un montón de cosas, pero al mismo tiempo también muchos aprendizajes. Ahora estoy estabilizado si se quiere, pero cambió mi vida rotundamente en relación a estar dentro de la pista”.

Tenía que reencontrarse así mismo dentro del deporte y hoy, por ejemplo, forma parte de la Comisión de Atletas de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA): “Sigo muy cerca del deporte pero desde otro lugar. Eran mis últimos años de carrera, es la realidad también, si no ocurría ahora o en París, estaba medio al caer mi retiro. Realmente me afectó, me complicó y estoy aprendiendo a llevarlo. No te voy a decir que no tengo malos días porque los sigo teniendo, pero por suerte son menos que los que ocurrían hace un año cuando me enteré. Creo que también tengo que sacar un poco el atleta de adentro para tener la mentalidad de ser resiliente, de ir para adelante e intentar tener la mejor calidad de vida que pueda tener, para el contexto que me toca”.

ACEPTACIÓN COMO PARTE DEL PROCESO

En momentos donde la salud mental es un eje de discusión mundial, entender que estas cosas puede pasar en cualquier momento no es sencillo. Puede tocar una enfermedad que te obligue al retiro o una lesión que te mantenga un tiempo alejado; pero en cualquier caso es importante saber como afrontarlo.

“Nunca es imaginable lo que pasa y también es un error, creo, pretender que no suceda. No podemos evitar que el hecho ocurra, el retiro o que llegue una mala noticia como una lesión o lo que fuere para la vida de un deportista, o lo que me pasó a mí, no es normal y no se lo deseo a nadie, pero me ocurrió. Es necesario que los atletas tengamos cada vez más y mejores herramientas para poder afrontar esas situaciones. No las vamos a evitar, pero sí las podemos gestionar o transitar de otra manera”.

HUMANIZAR AL DEPORTISTA

Siempre se creyó que el deportista estaba obligado a ser una máquina perfecta. Aún hoy eso ocurre, sobre todo en redes sociales donde se genera un entorno particular y parece que nadie puede fallar, bajo ninguna circunstancia. Como si fueran máquinas.

Germán Chiaraviglio tiene una opinión formada al respecto: “Antes se creía que el atleta era una persona fuerte, si era hombre aún más. No podía ser débil, no podía tener vulnerabilidades, es un superhéroe. De repente nos dimos cuenta que no, que tenemos fragilidades, vulnerabilidades, que somos seres humanos. Es sumamente importante poder ponerlo en palabras, exteriorizarlo y ponerlo sobre la mesa, porque no somos extraterrestres, somos seres humanos que tenemos como trabajo competir y el alto rendimiento genera mucho estrés, muchas presiones y muchas cosas que tienen que ser atendidas. La salud mental en eso juega un rol fundamental. Es súper importante que se lo tome seriamente, porque creo que es algo que nos acompaña toda la vida. Es algo que siempre necesitamos que esté bien para hacer el trabajo que hagamos”.

“Hay que humanizar más a los deportistas, porque así los vamos a querer y disfrutar más”

Hay un contexto que termina influyendo hasta, a veces, sin pensarlo: "Me parece que deshumanizamos mucho al deportista, lo llevamos a un lugar donde lo idolatramos tanto, lo llevamos a un lugar tan, tan alto, que de repente cuando nos enteramos que es sólo un ser humano, con todo lo que significa, lo bueno y lo malo, de repente a muchos se le caen los ídolos, o ahí es donde empiezan a enojarse no sé con quién. Tal vez es algo más personal que con el otro, diciendo “che, al final no era lo que yo creía que eras, te equivocas, no metes todos los goles que yo quiero, te lesionas” y tal vez la respuesta es sí. Hay que humanizar más a los deportistas y creo que de esa manera los vamos a querer más, los vamos a disfrutar más, vamos a disfrutar mucho más el deporte, los vamos a ayudar a contener, y también nos va a hacer bajar un poco la espuma de ese fanatismo. Si le damos esa mirada humana, podemos disfrutar del deporte y del deportista desde otro lugar y también decir “che, pará, tiene los mismos problemas que cualquier ser humano”, por más de que salga en televisión, por más de que sea famoso, gane plata o todo lo que trae aparejado a veces ser deportista de alto rendimiento".

EL PRESENTE DEL DEPORTE ARGENTINO

Luego de muchos años de competencia internacional, Germán Chiaraviglio ha aprendido lo que se necesita para crecer en el plano institucional y por eso, opinó sobre lo que ve que en Argentina sigue siendo una carencia importante: el largo plazo. “Si bien ahora estuve viviendo en España un año y medio, hace más de 20 años que vivo afuera, o voy y vengo. Eso me hizo valorar mucho los recursos humanos y la calidad de recursos humanos que tenemos, esos son los que empujan y hacen tener los resultados que tiene Argentina a pesar de sus adversidades. El problema es que eso es necesario, pero no es suficiente. Me parece que necesitamos que el recurso humano sea acompañado con estabilidad, con infraestructura, con capacidad de gestión, que por ahí ciertos países del mundo más avanzado tienen esas cuestiones o necesidades básicas resueltas y se pueden dedicar al detalle, a buscar calidad en todo lo que pretenden hacer y que en Argentina no abundan. No sé si porque no queremos o porque no podemos. Estamos acostumbrados a apagar incendios, a resolver problemas gruesos donde no hay tiempo casi para el fino, o no tenemos la capacidad de llegar en profundidad a esos detalles que en el alto rendimiento hacen a la diferencia. Ahí es donde yo veo la distancia”.

Por esta situación, es que muchos deportistas argentinos se van del país y ahí empiezan a destacarse aún más. “Muchas veces ocurre que un argentino se va al exterior y empieza a liderar en un montón de cosas que hace, inclusive en el deporte porque eso básico está resuelto. Vos llegás a un centro de entrenamiento y comés bien, descansás bien, tenés la infraestructura que necesitas y demás. En Argentina todos los días tenemos que empezar de vuelta y a veces es muy estresante, sobre todo cuando persiste tanto en el tiempo. Me saco el sombrero con los que trabajan en el deporte y los deportistas por los resultados que tienen, con los recursos que cuentan”, fue la explicación del santafesino.

En lo específico, también señaló que sería importante tener una estructura económica propia en el atletismo argentino para no depender de los avatares de la situación económica nacional. Eso sería de mucha ayuda. “Tenemos un grupo, si querés de élite, que son pocos, que tienen la posibilidad de viajar al exterior. La coyuntura del país por ahí en los últimos tiempos no ayudó porque había mucha inestabilidad, sabemos que es muy costoso viajar, entonces es difícil hacer giras largas, sólo pocos tienen la posibilidad de hacerlo. En ese sentido Argentina nos golpea porque no tenemos por ahí la cantidad de recursos para contar con una cierta autonomía para el atletismo, independientemente de lo que pase a nivel coyuntura nacional. No hace falta irse a Europa, pero a veces sí mandar a atletas Sub-18, Sub-20, Sub-23 a competir con los mejores de sus disciplinas en Sudamérica y esos recursos hoy no están o son acotados, entonces es difícil. La infraestructura no abunda, por eso nos va mejor en las disciplinas que no requieren eso, como corredores, por ejemplo. El tema de los recursos es importante, por eso que se hagan eventos como el Campeonato Sudamericano suma, porque siempre se alinean los incentivos para que hayan mejores pistas, mejores colchones y demás”, dijo al concluir la charla.

Uno de los habituales lujos que Mar del Plata se da en los veranos es contar con figuras extraordinarias para la historia de nuestro deporte y todos los que estén en la Playa Olímpica, podrán conocer un poco más este sábado a uno de los atletas que vale la pena escuchar.