La banda marplatense Georgie Boy presentará oficialmente su nuevo lanzamiento, “Casta”, el próximo sábado 23 de mayo en Mole Club, en una noche que promete puro rock and roll y una fuerte conexión con el público.

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Luego del impacto generado por “Hola Maradona”, cuyo videoclip superó las 50 mil reproducciones en YouTube, Georgie Boy vuelve a escena con una canción intensa y directa que profundiza el universo sonoro y emocional de la banda.

La fecha contará además con la participación de La Reventada, banda de rock and roll oriunda de Tandil, encargada de abrir una noche atravesada por la potencia en vivo y la energía del género.

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Con un presente de crecimiento constante, Georgie Boy continúa consolidándose como una de las propuestas más auténticas del nuevo rock marplatense. Tras compartir escenario con Caras Extrañas y Jóvenes Pordioseros, presentarse en el Teatro de Flores y agotar la presentación oficial de su disco “El Carro”, la banda sigue expandiendo su camino con una identidad propia, cruda y emocional.

SOBRE GEORGIE BOY

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Georgie Boy es una banda de rock and roll nacida en Mar del Plata y liderada por Lobo Peláez, ex cantante y guitarrista de La Cuadra y Lunáticos. Con una propuesta intensa, urbana y emocional, el grupo combina crudeza, melodías filosas y letras atravesadas por la calle, el amor, la oscuridad y la redención.

En 2025 lanzaron su primer disco, “El Carro”, consolidando una identidad sonora propia dentro de la nueva escena rockera. Ese mismo año publicaron “Hola Maradona”, homenaje a Diego Armando Maradona que logró gran repercusión nacional y superó las 50 mil visualizaciones en YouTube.

Actualmente, la banda se encuentra presentando “Casta”, su nuevo lanzamiento audiovisual y una nueva etapa artística marcada por la madurez, la potencia en vivo y la búsqueda constante de dejar una marca propia dentro del rock argentino contemporáneo.

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