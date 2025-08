Peñarol de Mar del Plata está conformando su plantel para la próxima temporada de Liga Nacional y de a poco, los nombres propios empiezan a darle forma a la idea que tiene Leonardo Costa.

Uno de los fichajes importantes es el de Gastón Córdoba que conoce muy bien la tarea del entrenador e, inicialmente, sería el suplente de Al Thornton en el puesto de Ala-Pivot. Recién llegado a Mar del Plata, el interno habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) indicando que en lo personal “las expectativas son muy altas. Me dijeron que se va a armar un equipo para ser muy competitivos. En principio uno de los objetivos va a ser entrar a playoff, ya que la temporada pasada no se logró".

Lo que se ha contratado hasta el momento, tiene que ver con el ADN Costa: "el equipo que se está armando me gusta, es muy de la idea del entrenador, de Leo Costa. Un equipo dinámico, que corra mucho la cancha, que sea atlético, sumado por algún jugador de experiencia que ayude a aportar todo lo otro que tenemos los jóvenes, que es sobre todo energía, la experiencia viene muy bien”, comentó Córdoba.

Saben que contar con Thornton será muy importante y todo parece indicar que nuevamente será una pieza clave para el equipo: “el trabajo del entrenador es ir encadenando su idea de juego con los jugadores que él prefiere para poder concretar eso. Como jugador de experiencia, no hay nada mejor que Al Thornton. Todavía no está confirmado, pero me encantaría compartir equipo con él”.

Sabiendo que juega en la misma posición, ya se ilusiona con compartir entrenamientos y canchas con el ex NBA que fue el goleador de la fase regular en la última Liga Nacional, con 41 años: “voy a aprender muchísimo si me toca estar con él. Uno viéndolo jugar en contra aprende mucho. Hasta se vuelve un ídolo. Con la edad que tiene, cómo puede hacer con tanta facilidad los goles, como lee cosas que me gustaría aprender o saber la mitad de lo que hace”.

Después de compartir al última temporada con Costa en San Lorenzo, no dudó en la definición: “es muy profesional en su trabajo. Le gusta trabajar mucho, es intenso, pero muy llevadero. En San Lorenzo hacíamos turno largo por la mañana y él obviamente era el primero que estaba y el último que se iba, estaba viendo videos, scouting, cosas que podemos mejorar individualmente y como equipo. Antes de un partido con todo el cuerpo técnico completo, hacían un scouting tremendo. Le gusta mucho pulir detalles, es un entrenador muy defensivo, le gusta mucho defender duro para tratar de recuperar la bola y salir corriendo, no tener que sacar siempre del fondo y jugar estáticos con ataque, eso no le agrada mucho”.

Que lo haya elegido para sumarse a Peñarol no es casualidad: “con él me siento muy cómodo trabajando. Me adapté muy bien a su idea de juego y él creo que sintió lo mismo que yo. Me adapté bastante rápido y bien a sus formas, a su entrenamiento, a su defensa, a su estilo de juego. Cada vez que estaba en cancha es como que con una seña ya sabía todo lo que tenía que hacer”.

Hoy, con la ilusión de jugar en un equipo protagonista, compartir el plantel con un jugador de alta categoría y un entrenador que ya lo conoce, Gastón Córdoba intentará ser una pieza importante para el nuevo equipo de Peñarol.